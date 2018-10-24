مورينيو: كنا نعرف أننا سننافس فالنسيا على الوصافة :

صرح جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بأن فريقه يعرف منذ إجراء قرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، “أنه سينافس فالنسيا على المركز الثاني”.

وقال البرتغالي في تصريحات بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية: “منذ القرعة عرفنا أنها ستكون معركة مع فالنسيا على المركز الثاني، وهذا ما سنحاول القيام به”.

ويحتل الفريق الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، خلف جوفنتوس المتصدر (9 نقاط)، وقبل فالنسيا صاحب المركز الثالث بنقطتين.

وعدد مورينيو، أسباب عدم إجرائه أي تبديلات في خسارة الفريق أمام جوفنتوس، أمس الثلاثاء، بنتيجة (1-0)، على ملعب أولد ترافورد.

وأوضح البرتغالي: “حسنًا، عليك أن تضع في الاعتبار أن أليكسيس سانشيز وجيسي لينغارد كانا في المدرجات”.

وأضاف: “فيلايني ربما كان هناك أو لم يكن. لم أره، ربما كان في منزله، والخيارات الهجومية التي كنت أملكها، لاعب شاب يبلغ من العمر 18 عاما لم يلعب سابقًا مع الفريق الأول”.

وتابع “لا يمكن أن تتوقع من طفل صغير أن يأتي ويشارك في مباراة مثل هذه ويسجل لي هدفًا. لهذا لم أقم بأي تبديلات. احتفظت فقط باللاعبين المتواجدين في الملعب”.

وأثنى مورينيو على موقف فريقه في الشوط الثاني وقال: “في الشوط الأول تمكنوا من السيطرة على المباراة، وفي الثاني كنا أكثر عدوانية. كان هناك جهد كبير من قبل لاعبينا الذين لعبوا قبل يومين، لم يكن هناك حلول هجومية حقيقية”.

واختتم: “لم يكن لدينا فيلايني لتغيير اتجاه المباراة مثلما فعل لنا ذلك في مرات عديدة. لكنني سعيد باللاعبين”.