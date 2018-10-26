المنتخب الوطني يقفز مركزين في تصنيف الفيفا ويستقر في المركز الـ 67 :

أفرج الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” أمس الخميس عن تصنيفه الشهري عن شهر أكتوبر الحالي، وعكس الأشهر القليلة الماضية عرف تصنيف الخضر تحسنا ولو طفيفا، أشبال بلماضي صعدوا بمركزين في التصنيف الجديد، فبعد المركز الـ 69 الذين احتلوه الشهر الماضي بات تصنيفهم 67، ورغم التحسن إلا أن الخضر مازالوا يتخبطون في مراكز المؤخرة، حيث سيسعى الناخب الجديد جمال بلماضي لإعادة المنتخب لمكانه الطبيعي على الأقل ضمن أحسن 30 منتخبا في العالم .



رفقاء بونجاح في المركز الـ13 إفريقيا والرابع عربيا

تحسن ترتيب المنتخب الوطني على الصعيد العالمي تزامن وتحسنهم أيضا على الصعيد الإفريقي، حيث ارتقى رفقاء بونجاح مركزا واحدا وباتوا في المركز الـ13 مستغلين تراجع منتخب الرأس الأخضر، وهو مركز يبقى جد متأخر، أما على الصعيد العربي فحافظ المنتخب على مركزه الرابع خلف كل من تونس الأولى ومتصدر التصنيف الإفريقي، منتخب مصر وأيضا الجارة المغرب.



خصم الخضر المقبل الطوغو في المركز 123

في الأخير، نشير إلى أن خصم المنتخب الوطني في الجولة المقبلة من تصفيات الكان المنتخب الطوغولي يقبع في المركز 123، مركز جد متأخر يعكس الوضع المزري الذي وصل إليه رفقاء أديبايور لكنه لا يعني شيئا البتة ولا يعني أن الخضر سيكونون في مهمة سهلة، فكما عودنا رفقاء محرز فإن مستواهم في أدغال إفريقيا دائما سيئ حتى لو لعب مع منتخبات في تصنيفات 140 و 160 و 170 كتنزانيا، لوزوتو والسيشل وحتى منتخب البينين الأسوأ في ترتيب الفيفا تمكن من الفوز على الخضر.

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