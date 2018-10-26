براهيمي يتألق في رابطة الأبطال ومطالب بتجديد عقده سريعا :

قاد لاعب الخضر ياسين براهيمي فريقه بورتو لتحقيق فوزه الثاني في مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد أن أطاح بالخصم لوكوموتيف موسكو على أرضه وأمام جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ياسين الذي لعب ثمانين دقيقة قدم مستوى مميزا جدا وكان مصدر الخطورة، كما أنه ساهم في الفوز بعد أن منح كرة الهدف الثالث الذي سجله زميله كورونا، براهيمي قدم مستوى ثابتا، حيث دأب على التألق منذ بداية الموسم، سواء في الدوري أو في رابطة الأبطال .

الصحافة البرتغالية: “براهيمي يجب أن يبقى”

إلى ذلك، تلقى الجزائري إشادة واسعة مجددا من كبريات الصحف البرتغالية، صحيفة “ريكورد” مثلا قالت أن براهيمي أظهر شخصيته القيادية مرة أخرى وساهم في فوز فريقه وبالتالي اقترابه من تحقيق التأهل، الصحيفة السابقة قالت أن براهيمي يعتبر القلب النابض للفريق الذي لا يجب أن يرحل، حيث أشارت إلى قرب نهاية عقده وقالت أن لاعبا بحجم ومواصفات براهيمي لا يجب أن يغادر الفريق ووجب على الإدارة الإسراع في تجديد عقده وتلبية مطالبه المالية، لأن المستوى الكبير الذي قدمه في لقاء أول أمس يشجع الأندية الراغبة في ضمه أكثر على التعاقد معه.

اختير من بين أحسن الأفارقة في الجولة

دائما مع الإشادة ببراهيمي، فقد وضع موقع “أفريك فوت” الفرنسي الخاص بالكرة الإفريقية كما يظهر من اسمه قائمة أحسن اللاعبين الأفارقة الذين تألقوا في الجولة الثالثة من دوري الأبطال، براهيمي كان من بين الأسماء التي اختيرت، حيث قال الموقع أنه قدم كرة حاسمة مميزة لزميله، كما كان مصدر الكثير من الكرات الخطرة، يشار إلى أن رياض محرز لم يختر ضمن القائمة رغم مستواه المميز جدا ضد نادي شاختار سهرة الثلاثاء ليبقى الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في الاختيار بيد الموقع.

اختير أيضا ثاني أحسن لاعب في اللقاء من قبل ليكيب الفرنسية

الإشادة لاحقت براهيمي، فبعد الإشادة المحلية والإفريقية جاء الدور على الأوروبية ممثلة في صحيفة ليكيب الفرنسية، ففي عددها الصادر يوم أمس منحت ليكيب لاعب الخضر تقييما قدره 7 من عشرة وهو ثاني أعلى تقييم في اللقاء، حيث قالت أنه كان سما قاتلا في دفاع الفريق الخصم وأخطر لاعبي الوسط، ويبدو الإجماع واضحا جدا على تفوق براهيمي الذي حبذا لو أظهر القليل منه فقط في لقاءات المنتخب الوطني.

براهيمي يرغب في البقاء في بورتو؟

في سياق منفصل، كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية يوم أمس عن رسالة وجهها لاعب الخضر ياسين براهيمي لجماهير النادي بعد فوز الفريق في روسيا، براهيمي طالب الجماهير بالدعم المطلق ومساندة اللاعبين، ورغم أن عبارات براهيمي كانت واضحة، إلا أن صحيفة ريكورد قالت أنها رسالة مبطنة، حيث يرغب اللاعب الجزائري في البقاء وهي رسالة للإدارة لتجديد عقده، لكن ومن الواضح جدا أنها رسالة عادية وليست مبطنة ولا شيء وبراهيمي لن يطالب بالبقاء لأن عقده يتيح له التفاوض من موقع قوة وإلا فإن أندية كثيرة ترغب في ضمه وتنتظر فقط جانفي لتشرع في اتصالاتها الرسمية معه.

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