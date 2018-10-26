بن زية وسليماني بمستوى متوسط في الدوري الأوروبي :

تمكن نادي فينرباتشي من العودة بتعادل ثمين من خرجته إلى بلجيكا لمواجهة صاحب الأرض والجمهور نادي أندرلخت لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة من منافسة الدوري الأوروبي، فرغم تقدم أندرلخت بهدفين حتى الدقيقة 49 استطاع الأتراك تعديل النتيجة في المرحلة الثانية لينتهي اللقاء بهدفين في كل شبكة وتعادل رفع رصيد فينرباتشي للنقطة الرابعة، ومثلما كان متوقعا أشرك المدرب فيليب كوكو لاعبيه الدوليين الجزائريين إسلام سليماني وياسين بن زية في التشكيلة الأساسية لفينرباتشي.



كانا من بين الأضعف في اللقاء

عودة الأتراك في النتيجة وتمكنهما باقتناص التعادل قابله مستوى متوسطا إلى ضعيف من اللاعبين الجزائريين اللذين كانا من بين الأضعف في الفريق التركي بحسب موقع هوسكورد للتقييم الذي منح بن زية وسليماني علامة 6.1 و6.3 على التوالي، كما أن المدرب قرر استبدالهما معا عند الدقيقة 74 لمنح جرعة جديدة للهجوم، ما قدمه الثنائي الجزائري قد يشفع للهولندي لإبقائهما خارج التشكيلة الأساسية مستقبلا.

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