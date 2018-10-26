بولاية محل اهتمام نادي تولوز :

يبدو أن البداية الأكثر من موفقة للدولي الجزائري فريد بولاية مع ناديه ماتز الفرنسي وقيادته لاعتلاء صدارة ترتيب الدرجة الثانية الفرنسية لم يمر مرور الكرام على أندية الليغ 1 التي تراقب اللاعب عن قرب وأول الأندية التي أكدت اهتمامها بخدمات لاعب جيرونا السابق حسب جريدة “لو 10 سبور” هو نادي تولوز الذي يرغب في التعاقد مع لاعب الخضر خلال الميركاتو الشتوي القادم وعدم الانتظار حتى الصيف القادم الذي قد يعرف ارتفاع أسهم اللاعب الذي يلقب بمحرز الجديد، خاصة إذا واصل العزف على هذا المنوال وحقق الصعود إلى الدرجة الأولى.

من أحسن لاعبي الليغ 2 هذا الموسم

يعتبر بولاية حاليا من بين أحسن اللاعبين في الليغ 2 الفرنسية بعد أن أبان عن مستوى كبير جدا في اللقاءات 11 التي لعبها لحد الآن والتي تمكن من خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم أربع تمريرات حاسمة جعلت منه واحدا من مفاتيح لعب ناديه ماتز الذي يسعى لتحقيق الصعود، فبولاية الذي سبق له التواجد مع المنتخب الوطني أمام غامبيا قد يسجل عودته من جديد إلى الخضر مستقبلا بعد أن أبعد عن خرجتي البنين لخيارات فنية من المدرب جمال بلماضي، خاصة إذا واصل تقديم مستويات كبيرة مع ناديه وأبواب المنتخب مفتوحة في وجه واحد من بين أحسن الجزائريين الناشطين في أوروبا.

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