سانشيز يحلم بالانتقال إلى باريس سان جيرمان :

أفادت عدة تقارير صحفية إنجليزية، أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، وذلك عقب مشاكله المتكررة مع مدرب الشياطين الحمر البرتغالي جوزيه مورينيو.

ووفقًا لعدة صحف بريطانية فإن خيبة أمل سانشيز تزداد يومًا بعد يوم في مانشستر يونايتد، الذي انضم إليه في جانفي الماضي، لكنه لم يظهر كما كان متوقعًا، حيث أنه لم يسجل مع الفريق الأحمر سوى 4 أهداف فقط، وقضى أغلب فترته في مانشستر على دكة البدلاء.

لكن المصادر أوضحت أن الراتب المرتفع الذي يحصل عليه سانشيز مع الشياطين الحمر في الوقت الحالي، (500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا)، إضافة إلى الثمن الباهظ الذي سيطلبه مانشستر يونايتد، قد يكون العائق أمام باريس سان جيرمان لضم سانشيز.

كما أن بطل الدوري الفرنسي يدرك جيدًا أن النادي الإنجليزي سيطالب بالحصول على مبلغ باهظ للموافقة على رحيل اللاعب المذكور إلى حديقة الأمراء.

وانضم أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع آرسنال انتقل على إثرها النجم الدولي الأرمنيني مخيتاريان إلى صفوف آرسنال، وأليكسيس إلى صفوف مانشستر يونايتد .

ولعب سانشيز 8 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد، الموسم الحالي (437 دقيقة)، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، علمًا أنه سجل 4 أهداف وصنع 6 في 26 مباراة مع مانشستر يونايتد، منذ جانفي الماضي الذي انضم فيه من آرسنال بعد 3 مواسم ونصف قضاها مع الفريق اللندني.

ورغم ذلك، فإن أغلب المصادر المقربة من النجم التشيلي تشير إلى أن رغبته تتجه ناحية الانضمام لفريق العاصمة الفرنسية، رغم كل الصعوبات التي من المتوقع أن تقابل الصفقة خاصة أنها ستتم في الميركاتو الشتوي وليس في سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق لسانشيز، البالغ من العمر 29 عامًا، أن سجل 80 هدفًا في 166 مباراة مع آرسنال، و47 هدفًا في 141 مباراة مع برشلونة.