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سان جيرمان يجد بديل نيمار في نابولي :

26 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 43 زيارة

يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع نجم نابولي الإيطالي، كي يكون بديلًا للبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الباريسي.

ووفقًا لصحيفة “الغارديان”، فإن بي إس جي يفكر في استبدال نيمار دا سيلفا بلورينزو إنسيني، نجم فريق الجنوب، خاصة وأنه يعيش قمة توهجه حاليًا.

وارتبط نيمار بالرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، والانتقال إلى برشلونة، قبل أن يخرج جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، ليغلق باب العودة أمام النجم البرازيلي.

وتمكن إنسيني من تسجيل 7 أهداف حتى الاَن بجميع المسابقات مع نابولي، ومن المقرر أن ينتهي عقده في عام 2022.

وكان أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أكد أن سعر إنسيني سيفوق الـ200 مليون يورو.

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