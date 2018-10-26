سوداني يتدرج في العودة ويلعب 10 دقائق ضد بولتون :

بعد أن شارك في آخر أربع دقائق في اللقاء الماضي ضد نورويتش، سيتي سجل الدولي الجزائري هلال العربي سوداني ثاني مشاركة له في آخر شهرين حين شارك بديلا مرة أخرى في لقاء بولتون الذي جرى سهرة الأربعاء ولعب عشر دقائق، سوداني كان قد أصيب في نهاية أوت الماضي إصابة كانت تبدو سهلة لكنها ظهرت معقدة أكثر من اللازم وأبعدته لشهرين كاملين، بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز نوتنغهام بثلاثية كاملة من دون رد حسنت وضعه كثيرا في الترتيب، ولحساب نفس اللقاء شارك الجزائري الآخر عدلان قديورة أساسيا ولعب تسعين دقيقة كاملة وقدم مستوى جد مميز سيساعده من دون شك على إقناع الناخب الوطني جمال بلماضي أكثر فأكثر، هذا وعبر سوداني بعد نهاية اللقاء عن سعادته الكبيرة بالفوز، حيث غرد محتفلا بالفريق ومشيدا كثيرا بزملائه اللاعبين، يشار إلى أن هلال غاب عن آخر تربصين للمنتخب الوطني ولم يسبق له العمل مع الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي لكنه يملك متسعا من الوقت للعمل والعودة للخضر بمناسبة لقاء الطوغو في الـ 18 من شهر نوفمبر المقبل .

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