عطال مرشح للعب في فريق كبير قريبا :

أشادت تقارير فرنسية يوم أمس بلاعب الخضر ونادي نيس يوسف عطال، حيث كشفت أن مستواه الحالي لم يسمح له فقط بإقناع مدربه باتريك فييرا بل أيضا إقناع الكثير من مناجرة الأندية الفرنسية، ويقدم عطال بداية موسم أكثر من رائعة، حيث تواجد في عديد المرات ضمن تشكيلة الموسم، كما نالت إحصائيته كأحسن مدافع مراوغ في أوروبا الكثير من الاهتمام، يشار إلى أن عطال تلقى إشادة رئيسه ريفار الذي نصحه بالعمل ليكون ضمن أحسن المدافعين في أوروبا في مركزه.

أندية فرنسية كبيرة تراقبه

وكشفت ذات التقارير، أن أندية فرنسية من المقام الأول ترغب في ضم عطال، ومن دون أن تشير لأسماء هذه الأندية كشفت التقارير أن عطال يعتبر حاليا واحدا من أحسن اللاعبين في مركزه إضافة لصغر سنه وهما عاملان يرشحانه للعب في فريق أحسن من نادي نيس، هذا وتفتقر أندية باريس سان جرمان، ليون وأيضا مرسيليا لظهير أيمن كبير وربما يكون عطال حلا لهذه الأندية في القريب العاجل.

أندية من الدرجة الثانية الإنجليزية تراقبه أيضا

إضافة إلى الأندية الفرنسية القوية، يوجد عطال تحت أنظار بعض الأندية من الدرجة الأولى الإنجليزية ( الثانية فعليا ) عطال وفي حال واصل التألق وحسن من وضعه البدني أكثر فإن لعبه في الدرجة الأولى الإنجليزية لن يكون أمرا صعبا خاصة أن بنيته تساعده على اللعب على الأجنحة، ويعتبر دوري الدرجة الثانية دوريا مهما جدا خاصة ماليا ويكفي أن أنديته استطاعت إقناع سوداني وبن رحمة باللعب هناك رغم العروض التي كانت قد وصلتهم من أندية أحسن .

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