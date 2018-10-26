كورتوا يحذر لاعبي ريال مدريد من جحيم مورينيو وكونتي :

يعيش تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حالة من القلق حول الأنباء الأخيرة عن إقالة جولين لوبيتيغي المدير الفني الحالي من منصبه.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا، إلى أن الإدارة تسعى لإقالة لوبيتيغي بسبب تراجع النتائج، ودخل قائمة المرشحين لخلافته أنطونيو كونتي، جوزيه مورينيو وروبرتو مارتينيز.

وقال مصدر لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، إن كورتوا تحدث مع زملائه في غرفة خلع الملابس قائلا: “لا أصدق ذلك، وأنا الوحيد الذي عمل مع كونتي ومورينيو”.

وأضاف: “رحلت عن تشيلسي لكي لا أضطر أن أعيش هذه التجارب مرة أخرى، والآن اتضح أن كونتي قادم وإن لم يكن سيأتي مورينيو”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كورتوا كان شاحب الوجه حين علم بالقائمة المرشحة، خاصًة وأنه مستاء من الحرب النفسية التي يشنها مورينيو على لاعبيه، بالإضافة إلى استبداد كونتي.

وأفاد التقرير، أن كورتوا يدعم قرار تولي روبرتو مارتينيز مدربه الحالي في المنتخب البلجيكي القيادة الفنية للميرنغي خلفًا للوبيتيغي، خاصًة وأنه يتمتع بشخصية لطيفة مع اللاعبين.