كونتي ينفي التواصل مع ريال مدريد :

تبحث إدارة فريق ريال مدريد الإسباني عن مدرب بديل لخلافة، جولين لوبيتيغي، في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير النادي الملكي خبر إقالة مدربها عقب كل مباراة.

المصادر المقربة من النادي قالت أن الرئيس فلورينتو بيريز يستهدف التعاقد مع المدرب الإيطالي، أنطونيو كونتي، ليكون مدرب ريال مدريد بدء من الموسم المقبل، وأنه تواصل معه بالفعل.

لكن تلك الأخبار سرعان ما نُفيت من قبل شقيق كونتي ووكيل أعماله، دانيلي، الذي أكّد أن أنطونيو لم نتلق أي اتصالات بشأن تدريب اللوس بلانكوس إطلاقًا.

“أنطونيو يقضي عطلته ولم يتلق أي مكالمات من مسؤولي ريال مدريد، ريال مدريد فريق عظيم لكن لا شيء تلقيناه”، هكذا تحدث دانيلي للصحافة عن مفاوضات النادي الإسباني مع المدرب الإيطالي الذي أقيل من تدريب تشيلسي قبل انطلاقة الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد تلقى 4 خسائر في آخر 6 مباريات له في كل البطولات، وعجز عن التسجيل في 4 منهم، مُحققًا فوزًا وحيدًا كان ضد فيكتوريا بلزن الشيكي بهدفين مقابل هدف قبل يومين بدوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى تصدر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لقائمة اهتمامات فلورينتو بيريز، بعدما كان على صدر القائمة الموسم الماضي، لكن تمسك إدارة توتنهام به حالت دون الأمر.



كما نوهت التقارير بأن النادي الملكي مستعد لتقديم مبلغ مالي كبير إلى إدارة الفريق اللندني من أجل إطلاق سراح مدربه قد يصل إلى 40 مليون يورو.

بوتشيتنيو (46 عامًا) يعتبر من أفضل مدربي أوروبا في الوقت الحالي، ويخطط رئيس ناديه دانيل ليفي للإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة خاصة بعد تجديد عقده لخمس سنوات إضافية ورفع راتبه الأسبوعي.

ومع الخروج الوشيك لتوتنهام من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل الأخير ضد بي إس في أيندهوفن الهولندي 2-2 وتقلص آمال التأهل، فإن بوتشيتنيو قد يكون مُنفتحًا على الرحيل، خاصة أنه لم يحقق أي لقب مع السبيرز منذ تولية المهمة قبل 3 سنوات.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره برشلونة في مباراة الكلاسيكو عصر الأحد المقبل، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي المباراة الأولى منذ عشر سنوات التي يغيب عنها النجمين كريستانو رونالدو وليونيل ميسي.