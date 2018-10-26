مارسيلو: رونالدو ليس أكبر من ريال مدريد :

قال البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب رائع، لكنه ليس أكبر من الفريق الملكي.

وأضاف مارسيلو، خلال مقابلة مع موقع رابطة الليغا “ريال مدريد كبير جدًا وكريستيانو رونالدو لاعب رائع ومميز، لكن لا يوجد لاعب أكبر من الفريق الملكي”.

وتابع القائد الثاني لريال مدريد “كريستيانو رونالدو دخل تاريخ نادي ريال مدريد بالفعل، لاعب كرة القدم يتنقل بين الأندية ثم يعتزل، لكن تاريخ الفرق يظل باقيًا للأبد”.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، رحل عن صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجهًا إلى جوفنتوس الإيطالي، بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق الملكي.

ويستعد ريال مدريد، لخوض الكلاسيكو، الأحد المقبل، أمام الغريم التقليدي برشلونة، على ملعب الكامب نو، في إطار الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني.