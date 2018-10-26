ماندي يتألق أمام الميلان وبودبوز يكتفي بالدكة :

بصم نادي ريال بيتيس على مفاجأة الجولة الثالثة من منافسة الدوري الأوروبي عندما عاد بالزاد كاملا من تنقله إلى إيطاليا لمواجهة العملاق الميلان بعد أن فاز عليه بهدفين لهدف واحد وكان بإمكان النادي الأندلسي تسجيل نتيجة أثقل لولا لفعالية التي خانت رفقاء الدولي الجزائري عيسى ماندي الذي شارك أساسيا كالعادة في تشكيلة المدرب كيكي سيتين وقدم لقاء في المستوى من الناحية الدفاعية، كما حرم مهاجم الميلان هيغوايين من هدف محقق بالمقابل يتحمل جزءا من المسؤولية في الهدف الوحيد للميلان، ما قدمه ماندي منح بموجبه علامة 6.8 من موقع هوسكورد، ولذات اللقاء ورغم تواجده على دكة البدلاء إلا أن بودبوز بقي يتابع تألق زملائه دون المشاركة في أية دقيقة.

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