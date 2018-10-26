مبولحي يبهر من جديد ويقود ناديه للفوز على عسلة :

حقق نادي الاتفاق السعودي فوزا صعبا جدا على حساب الحزم بهدف وحيد من دون رد عشية أمس الخميس لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي، النقاط الثلاث التي كسبها رفقاء الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي رفعتهم للمركز الثالث بـ 14 نقطة مع مباراة مؤجلة في حال الفوز بها سيتحسن وضع الفريق أكثر وسينتقل للمركز الثاني، من جانب الاتفاق فقد شارك الجزائري رايس وهاب مبولحي أساسيا وقدم كعادته مستوى كبيرا وكان صاحب الفضل في فوز فريقه، لحساب نفس اللقاء شارك الجزائري الآخر مليك عسلة أساسيا ولعب تسعين دقيقة ورغم أن فريقه خسر إلا أن حارس الشبيبة السابق قدم هو الآخر مستوى مميزا جدا .

تلقى ثناء منقطع النظير من السعوديين

ومباشرة بعد نهاية اللقاء انهالت الإشادات وبقوة على الرايس، حيث وصف بأحسن الأوصاف كمنقذ الفريق والوحش ونصف الفريق وما إلى ذلك، وعطفا على الإشادة بمبولحي تقلى المدرب راموس والخط الدفاعي انتقادات لاذعة، حيث كشف أحدهم أن تصديات مبولحي لن تستمر وعلى المدرب تحسين الوضع، فيما قال آخر أن مبولحي صحح أوضاع الفريق وليس في كل لقاء سيفعل ذلك، هذا وقدم مبولحي مستوى أكثر من رائع وغطى فعلا على أخطاء بقية الفريق، وإذا كان للاعب فضل فيما وصل إليه الاتفاق فإنه مبولحي.

عسلة شارك أساسيا كالعادة ودفاع فريقه أرهقه



من جانب نادي الحزم، كان الحارس الجزائري الآخر ماليك عسلة حاضرا في التشكيلة الأساسية لفريقه وقدم مردودا طيبا يؤكد مستواه الكبير منذ انضمامه إلى الدوري السعودي، حيث يعتبر حاليا الأحسن من حيث التصديات وقام بـ28 تصديا قبل لقاء أمس، غير أن مستوى عسلة قابله ضعفا كبيرا في دفاع الفريق الذي يعتبر من الأضعف في البطولة ولولا تصديات الجزائري الموفقة لكانت شباكه تتلقى في كل مواجهة أكثر من ثلاثة أهداف، للتذكير فعسلة لقي الثناء من مواطنه مبولحي الذي أشاد كثيرا به وبدوخة واعتبرهما من أحسن حراس البطولة السعودية الموسم الحالي.

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