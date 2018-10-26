محرز: “الفوز بكأس العالم مع الجزائر أمر مستحيل”

نشر لاعب الخضر ونادي مانشستر سيتي رياض محرز على صفحته الرسمية في فايس بوك فيديو أجاب فيه عن أسئلة بعض متابعيه ومحبيه، الدولي الجزائري أجاب عن بعض الأسئلة الروتينية لكن كان هناك سؤال يتعلق بالمنتخب الوطني، حيث سئل إن كان قادرا على قيادة الجزائري للفوز بكأس العالم” الفوز بكأس العالم أمر صعب جدا جدا، لدينا العناصر التي تمكننا من لعب كأس العالم لكن الفوز به أمر شبه مستحيل وسيكون صعبا للغاية “.

“اتصالات السيتي جاءت في وقت كنت أظن أنني سألعب لناد آخر”

سؤال آخر أجاب عنه رياض يتعلق بانتقاله للسيتي، حيث كشف أن أندية كثيرة كانت أقرب لضمه من السيتي من دون أن يسميها وأضاف” كنت أعرف مسبقا أن السيتي مهتم بي لكن ولأكون صريحا معك لقد كنت سعيدا جدا باتصالاتهم، لقد أتوا في جانفي، في وقت كانت لدي العديد من الاتصالات مع فرق أخرى والسيتي لم يكن من ضمنها، لكن فجأة وصلني اتصال وحدث كل شيء “.

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