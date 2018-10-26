مهاجم كلوب بروج يشعل الصراع بين كبار أوروبا :

أرسل نادي بايرن ميونخ كشافيه لمراقبة أحد لاعبي كلوب بروج البلجيكي، خلال مباراة الأخير أمام موناكو الفرنسي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “HLN” البلجيكية، فإن كشافي النادي البافاري كانوا حاضرين خلال المباراة، لمراقبة ويسلي موراييس، لاعب كلوب بروج.

ونجح المهاجم البرازيلي، البالغ من العمر 21 عامًا، في تسجيل هدف بروج خلال تعادله مع موناكو (1-1)، الأربعاء الماضي.

وتواجد كشافو العديد من الأندية الأوروبية في مدرجات ملعب المباراة، لمراقبة اللاعب، على رأسها جوفنتوس، توتنهام، تشيلسي وميلان.