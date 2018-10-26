مهاجم لانس يثني على تاهرت ومسلوب :

ثمن مهاجم نادي لانس الفرنسي تيري أمبروز القيمة الكبيرة للاعبين الجزائريين في الفريق وهما المدافع مهدي تاهرت ومواطنه وليد مسلوب ومساهمتهما الكبيرة في قيادة الفريق إلى تحقيق نتائج كبيرة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي هذا الموسم، فالمهاجم الشاب اعتبر خبرة اللاعبين بمثابة المؤطر للاعبين الشبان في الفريق وقال أيضا في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: ” مسلوب وتاهرت يلعبان دورا مهما جدا في الفريق وهما يساعدان اللاعبين الشباب على تفادي الغرور وهذا أمر مهم جدا، خبرتهم الكبيرة يحاولون منحها لنا ونحن بدورنا نتعلم منهم وهو ما جعل فريقنا جياد ويمر بحالة معنوية رائعة”، للتذكير فنادي لانس يراهن بقوة على لعب ورقة الصعود ويحتل حاليا المركز الثاني في الترتيب العام وبفارق نقطة فقط عن المتصدر نادي ماتز الذي يلعب له الجزائري الآخر بولاية، وفي سياق الحديث عن مسلوب لا تزال إمكانية عودته للخضر واردة جدا رغم تقدمه في السن على اعتبار أنه واحد من الحلول الممكنة في وسط ميدان الخضر الذي يعاني كثيرا في الآونة الأخيرة.

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