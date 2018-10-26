هدف دي ماريا الأفضل في الجولة الثالثة بدوري الأبطال :

حصد الهدف الذي سجله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، في مرمى نابولي، لقب الأفضل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

“مكان رائع وتوقيت رائع” بهذه الكلمات غرد الحساب الرسم لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلنًا عن فوز هدف دي ماريا بالهدف الأفضل في الجولة.

وسجل دي ماريا هدف التعادل لباريس سان جيرمان في مرمى نابولي، بالدقيقة الأخيرة من المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

وتفوق هدف دي ماريا على أهداف كل من لورنزو إنسيني من نابولي، وبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، ومارسيلو ظهير ريال مدريد.