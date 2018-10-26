وصول بلفوضيل للمستوى العالي حير محامحة؟

كشف اللاعب الجزائري الأصل والذي حمل في يوم من الأيام شارة القيادة في منتخب فرنسا للآمال سعيد محامحة أن وصول الدولي الجزائري ومهاجم هوفنهايم إسحاق بلفوضيل للمستوى العالي فاجأه وذلك في تصريح أدلى به لجريدة “20 دقيقة” الفرنسية بسبب العقلية الخاصة التي يمتلكها خريج نادي ليون، وقال محامحة: ” بلفوضيل عقليته صعبة ولا يقبل أن تفرض عليه أوامر لا تتوافق ورؤيته وهو ما عقد وضعيته أكثر، صراحة لم أكن أنتظر أن يصل إلى المستوى العالي ويلعب في أندية مثل إنتر ميلان، بالرغم من أنه كان يمتلك مؤهلات تسمح له بفرض نفسه مع ليون إلا أنه قرر تغيير الأجواء في وقت مبكر”.

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