وضعية الخضر في التصفيات تحتم على بلماضي تأجيل الغربلة :

لم تخدم الخسارة الأخيرة للخضر في البينين برسم الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى “كان” الكاميرون الصيف القادم الناخب الوطني جمال بلماضي الذي كان يمني النفس أن يقتطع المنتخب تأشيرة التأهل بصفة رسمية من كوتونو ليتسنى له بعد ذلك خوض اللقاءين القادمين أمام الطوغو وغامبيا بشكل ودي يسمح له بتجريب العديد من اللاعبين الجدد ولم لا حتى المحليين في ظل محدودية بعض العناصر التي أثبتت فشلها في القارة السمراء وحان وقت رحيلها عن المجموعة.

قائمة لقاء الطوغو لن تعرف الجديد

وبناء على وضعية المنتخب الوطني الذي لم يضمن تأهله بعد وقد ينتظر حتى مارس من السنة القادمة لضمان ذلك، يتجه الناخب الوطني جمال بلماضي للمحافظة على نفس الأسماء التي شاركت في تربصي سبتمبر وأكتوبر، أي إعداد قائمة لن تعرف استدعاء أسماء جديدة بل بلماضي سيختار الأحسن من القائمتين السابقتين بناء على مردود كل لاعب في اللقاءات الثلاثة السابقة وسلوكه في المجموعة، فتوجيه الدعوة لأسماء جديدة مستبعد جدا بحسب عضو في الطاقم الفني للخضر حتى ضمان التأهل.

لا يوجد وقت للتجريب والأهم ضمان التأهل

بعد أن دخل الخضر خانة الحسابات من أجل التأهل إلى الكان ولو أنهم يملكون حظوظا كبيرة للتواجد في الكاميرون الصيف القادم، إلا أن هذا سيجبر بلماضي على التخلي عن سياسته الرامية لتجريب أكبر عدد من اللاعبين ومنح الفرصة لجميع الذين حملوا الألوان الوطنية من المحترفين خاصة، فالوقت الحالي لا يسمح بمنح الفرصة للاعبين جدد والأهم هو ضمان التأهل قبل كل شيء.

رؤية وجوه جديدة مقترنة بالفوز على الطوغو

في ظل المركز الحالي للخضر في مجموعته سيكون من الصعب رؤية لاعبين جدد في الخضر حتى انتهاء التصفيات، إلا في حالة ما إذا تمكن رفقاء محرز من فك عقدة استمرت لأكثر من 30 شهرا دون فوز خارج الجزائر والعودة بالنقاط الثلاث من العاصمة لومي الطوغولية التي تعني ضمان التأهل رسميا، وهو ما سيمنح الفرصة لبلماضي من أجل توجيه الدعوة للاعبين جدد وحتى محليين أمام غامبيا بما أن اللقاء سيلعب في مارس وإمكانية بروز لاعبين جدد واردة جدا حتى ذلك الوقت، كما أن الناخب الوطني مقتنع بوجوب غربلة في التعداد الحالي للمنتخب الوطني.

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