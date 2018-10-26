وناس يستأنف التدريبات وسيكون جاهزا للقاء روما في الدوري :

كشف الموقع الرسمي لنادي نابولي أن لاعب الخضر آدم وناس تعافى نهائيا من الإصابة التي عانى منها واستأنف التدريبات، الموقع الرسمي لنادي الجنوب الإيطالي نشر تقريرا عن الحصة التدريبية، حيث كشف أن اللاعبين الذين سافروا لباريس للعب لقاء دوري الأبطال أعفوا من الحصة التدريبية وقاموا بعمل بسيط من أجل الاسترجاع ومن ضمنهم غلام الذي كان معنيا باللقاء أما باقي اللاعبين فأقاموا لقاء تطبيقيا 5 ضد 5 وكان من ضمنهم وناس، حيث كان لاعب الخضر قد غاب عن الحصص التدريبية لفريقه منذ عودته من البينين وغاب بسببه عن لقاءي فريقه ضد كل من أودينيزي وباريس سان جيرمان، عودة وناس في هذا الوقت ستتيح له من دون شك إمكانية المشاركة في لقاء روما نهاية الأسبوع المقبل ولو أن فرصه في إزاحة أحد لاعبي الهجوم صعبة جدا نظرا لتألقهم الكبير في اللقاءين الماضيين في الدوري ودوري الأبطال.

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