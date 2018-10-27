الفاف شرعت في تنفيذ مخطط الإطاحة بشارف :

شرعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في تطبيق برنامجها الرامي إلى سحب البساط من تحت قدمي مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف، وهو مخطط كان منتظرا بعد أن أقدمت على دفع المدير الفني الوطني رابح سعدان لرمي المنشفة وتقديم استقالته التي لم تناقش حتى وقوبلت بصدر رحب من زطشي، الذي ذهب إلى اتهام الشيخ بالخائن والكاذب، فالهدف الآن هو بوعلام شارف الذي قدم مع الشيخ وبقاؤه في منصبه لا يرضي زطشي وحاشيته، التي تضغط عليه للرحيل في سيناريو مشابه لما حدث لسعدان.

زطشي أقال كل مدربي الفئات الشابة الذين عينهم شارف

بعد أن التزم مدير المنتخبات الوطنية الصمت في قضية إبعاد سعدان ولم يبد ولا تعاطف مع الرجل وبما أنه يملك عقدا مع الفاف لم تجد هذه الأخيرة إلا إتباع سياسة الضرب تحت الحزام، ولي ذراع الرجل لدفعه إلى المغادرة بمحض إرادته، حيث أقدمت الفاف على فسخ عقود كل المدربين المشرفين على الفئات الشبانية للخضر، ولم يتبق إلا الطاقم الحالي لمنتخب أقل من 21 سنة، الذي يشرف عليه شارف رفقة حنيشاد وعبد العزيز رغم أنه لم يمض على عملهم إلا عام واحد.

رئيس الفاف غير راض عن عمل شارف والدور القادم عليه

قبل هذا القرار القاضي بفسخ عقود كل المدربين العاملين مع منتخبات أقل من 15 سنة و17 سنة وأقل من 20 سنة، كان رئيس الفاف قد دخل في جدال كبير مع بوعلام شارف حول العمل الذي يقوم به مع المنتخبات الوطنية وانتقد صراحة طريقة عمله، غير أن شارف واصل عمله مع منتخب أقل من 21 سنة بما أن العقود التي وقعت مع مدربي الفئات الشبانية لا تتضمن تحقيق أهداف في المدى القريب، لكن زطشي كان له رأي آخر وأقدم على إقالتهم جميعا دون مراعاة مكانتهم كلاعبين دوليين سابقين وتقنيين من خيرة ما أنجبت الكرة الوطنية.

هل سيستقيل شارف أم سيتحمل ضربات أخرى احتراما للأجرة؟

بعد التعدي الصارخ على صلاحياته وفسخ عقود كل المدربين الذين عينهم بنفسه، والأكيد أن هذا حدث دون علمه، يبقى السؤال المطروح هل سيستقيل شارف من منصبه على خطى زميله سعدان ويرفض التدخل في صلاحياته مثلما كان يفعل مع النوادي أم سيواصل سياسة الصمت، وتلقي الضربات حتى يكمل مدته القانونية ومواصلة الاستفادة من راتب شهري محترم حتى لو تداس مبادئه؟.

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