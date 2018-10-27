باريس سان جيرمان يُزاحم مانشستر يونايتد على خطف نجم وسط ريال مدريد :

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينوي العودة من جديد للتسوق في بطولة الدوري الإسباني من أجل تدعيم صفوف فريقه بأحد اللاعبين المتميزين خلال فترة الانتقلات الصيفية المقبلة بعام 2019.

تقارير صحفية فرنسية تقول أن إدارة سان جيرمان وبعد خطف البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من نادي برشلونة في صيف عام 2017 بعد كسر العقد بقيمة الشرط الجزائي والتي قُدرت حينها بـ222 مليون يورو، تنوي التحرك للظفر بخدمات أحد لاعبي القطب الآخر للكرة الإسبانية وهو نادي ريال مدريد.



وذكرت تلك التقارير أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية باريس برئاسة القطري ناصر الخليفي تضع أنظارها على اللاعب توني كروس لاعب خط وسط ونجم الريال من أجل التحرك للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي بعد نهاية الموسم الحالي 2018-19.

في حين ألمحت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان سيتحرك للتعاقد مع اللاعب الدولي الألماني لتلبية مطالب المدير الفني الألماني توماس توخيل والذي حدد اسم مواطنه نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق كهدف رئيسي له في سوق الانتقالات.

وينوي ناصر الخليفي وضع المبلغ الذي سيطلبه ريال مدريد على الطاولة من أجل إقناعهم بالموافقة على رحيل كروس عن ملعب سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الحالي، ليُنهي بذلك سنواته الخمس التي قضاها في العاصمة مدريد منذ انتقاله إليهم عام 2013 قادمًا من نادي بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو فقط.

بينما لن يقوم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بتفويت تلك الفرصة للتفاوض حول التعاقد مع أحد أهم أهدافه الباريسية والتي تتمثل في الفرنسي كيليان مبابي لوتين والبرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مهاجميّ الفريق واللذان يرغب في ضمهما إلى تشكيلة الفريق الملكي .



لذلك قد يقوم الرئيس المدريدي بطلب التعاقد مع أي من الثنائي صاحبيّ الـ20 والـ27 عامًا على التوالي لتحقيق حلمه في صفقة الـ”غالاكتيكوس” التي يرغب في إبرامها لتعويض رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي جوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة هزت أرطان النادي الملكي الذي يعاني من قلة تسجيل الأهداف في الموسم الجاري.

فهل ينجح بيريز بإقناع صديقه الخليفي بالموافقة على رحيل أي من الثنائي مبابي ونيمار عن ملعب حديقة الأمراء في نهاية الموسم الحالي من أجل الانتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد مقابل الحصول على هدفه الأكبر لتدعيم خط الوسط وهو توني كروس؟

وليس توني كروس فقط هو من يرغب باريس سان جيرمان في التعاقد معه من تشكيلة ريال مدريد، حيث حاولت إدارة النادي الباريسي أيضًا التحرك من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي كارلوس هنريك كاسيميرو في أكثر من مناسبة سابقة.

ولن يكون طريق باريس سان جيرمان للتعاقد مع توني كروس سهلًا، حيث سيكون عليهم الدخول في منافسة قوية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرغب بقوة هو الآخر في الظفر بخدمات لاعب الوسط الألماني المتميز وارتبط بالتعاقد معه أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

وحاول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحُمر التحرك للتعاقد مع كروس في أكثر من مناسبة منذ توليه الإدارة الفنية لفريق ملعب أولد ترافورد في صيف عام 2016، لكن إدارة ريال مدريد تمسكت ببقاء اللاعب صاحب الـ27 عامًا داخل النادي. فهل حان وقت موافقة ريال مدريد على رحيل كروس؟