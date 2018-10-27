بن ناصر يتطلع لإيقاف رونالدو اليوم في الدوري الإيطالي

يلتقي عشية اليوم السبت ناديا إيمبولي على أرضه والمتصدر جوفنتوس في افتتاح لقاءات الجولة العاشرة للدوري الإيطالي، اللقاء سيكون فرصة مميزة لليافع الجزائري إسماعيل بن ناصر لإبراز قدراته، حيث سبق وصرح أن لقاء جوفنتوس سيكون لقاء الموسم لأنه يحلم بلقاء الأسطورة رونالدو، أحلام بن ناصر لا تتوقف هنا، حيث سبق وصرح أيضا أنه سيعمل على إيقاف كريستيانو رونالدو بحكم أن منصبه كوسط ميدان دفاعي سيتيح له الاحتكاك به بكثرة أثناء اللقاء، لكن قبل ذلك على بن ناصر أن يعمل على العودة للتشكيلة الأساسية التي غاب عنها في الجولة الماضية .

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