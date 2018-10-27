بورتو يسابق الزمن لتجديد عقد براهيمي :

أكد موقع توتو ميركاتو أن إدارة نادي بورتو البرتغالي تسابق الزمن من أجل حل يفضي إلى تجديد عقد الدولي الجزائري ونجم الفريق ياسين براهيمي الذي ينتهي في الصيف القادم ويتيح له اختيار وجهته بحرية شهر جانفي القادم دون استفادة إدارة بورتو من أي فلس، حيث تعمل الإدارة على التقرب من محيط اللاعب لأجل إقناعه بالتجديد والبقاء في النادي، وجاء تحرك الإدارة الجديد عقب المستوى الكبير لابن المنيعة في لقاء رابطة أبطال أوربا الأخير والذي حرك العديد من الأندية الراغبة في التعاقد معه.

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