جمعية عامة استثنائية على مقاس زطشي اليوم :

تعقد اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل هدف واحد وهو التصويت على بناء مراكز التكوين التي تنوي الفاف تشييدها في عدة جهات من الوطن والتصويت بالمقابل على إلغاء مشروع فندق الفاف الذي اقترحه الرئيس السابق روراوة والظاهر من خلال هذه “اللمة” هو رفع الأيدي بالإجماع بما أن الجميع “دخل في الصف” منذ مدة وجمعية اليوم ستكون على مقاس رئيس الفاف خير الدين زطشي.

لن تكون أية مفاجأة وزطشي حسبها جيدا

لن تحدث أية مفاجأة والتصويت على بناء مراكز التكوين سيكون بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العامة الذين سيطبلون ويهللون للمشروع وخاصة رؤساء الأندية الذين لن يتأثروا بقرار الفاف والرابطة الأخيرة بتأجيل لقاءات الجولة 12 قبل ساعات فقط من موعدها وسينتظرون وجبة الغذاء بشغف قبل المغادرة، فزطشي حسبها جيدا وقام بجولة وطنية لكسب المؤيدين لمشروعه، وتلقى ضمانات وتأكيدات على أن الكل سيرفع يده بسيدي موسى.

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