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رئيس الريال السابق: هوس بيريز بنيمار وراء رحيل كريستيانو

27 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 40 زيارة

أكد رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، أن الوقت لم يعد مناسبًا لانتقال روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، إلى الفريق الملكي، كما كشف عن سر رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النادي.

وانتقد كالديرون، في تصريحات أبرزتها شبكة “سكاي سبورتس”، عدم تعاقد فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، مع ليفاندوفسكي طوال السنوات الماضية.

وأضاف كالديرون: “ليفاندوفسكي أثبت أنه لاعب من طراز رفيع على مدار السنوات الماضية، لكن انتقاله إلى الريال تأخر للغاية، وبايرن لن يتخلى عنه، كما أن اللاعب يبدو أنه لا يحتاج للتغيير الآن”.

وتطرق كالديرون للحديث عن أزمة رحيل رونالدو إلى جوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا توتر علاقة الأخير ببيريز منذ اليوم الأول.

وأردف: “صفقة كريستيانو لم تتم بسبب بيريز، فالاتفاق تم بيني وبين مانشستر يونايتد قبل وصول فلورنتينو بعام، لذا أراد إيقاف الصفقة بسببي”.

واختتم: “بيريز كان مهووسًا بفكرة التعاقد مع نيمار مقابل 350 مليون يورو، ومنحه راتبًا يساوي ضعف ما كان يتقاضاه رونالدو، لهذا قرر كريستيانو البحث عن تحدٍ آخر، فالنادي لم يتخل عن دعمه فقط، بل أراد التخلص منه”.

يذكر أن رونالدو انتقل من ريال مدريد إلى جوفنتوس في الميركاتو الصيفي الأخير مقابل 112 مليون يورو.

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