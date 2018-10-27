رد فعل مصري عنيف على سعدان ويتهمونه “بالخرف”

كما كان متوقعا لم تمر التصريحات النارية التي أطلقها الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان مرور الكرام على الطرف المصري المستفيد بحسب تصريحاته، حيث تلقى الشيخ ردا عنيفا، ليس فقط من الجماهير والصحافة لكن أيضا من الاتحاد المحلي وأعضاء الطاقم الفني الذين حضروا اللقاء، سعدان صرح قبل يومين لقناة خاصة أن لقاء مصر والجزائر والذي انتهى بسقوطنا برباعية كان ” مخدوما” وأن السلطات السياسية في الجزائر تنازلت لمصر خوفا من حدوث انزلاقات أو شيء من هذا القبيل .

مدير التسويق في الاتحاد المصري يسخر ويكذب سعدان

البداية كانت بالاتحاد المصري الذي لم يتوان في الرد، حيث أدلى حمادة سمير زاهر مدير التسويق في الاتحاد المصري بتصريحات لموقع “بطولتنا” حيث كذب سعدان وسخر منه في ذات الآن، حمادة سمير قال أن رواية سعدان، لا يمكن أن تصدق وأن فوز مصر بتلك المباراة وبتلك الكأس كان بمجهود اللاعبين والطاقم التدريبي، ويعتبر حمادة سمير زاهر ابن رئيس الاتحاد المصري في ذلك الوقت سمير زاهر ومن دون شك يكون قد حضر الواقعة بحكم منصب والده .

المدير العام للمنتخب المصري: “سعدان قال هذا الكلام من أجل تبرير الهزيمة”

من جانبه أدلى حمادة صدقي مدير الكرة في المنتخب المصري 2010 بتصريحات لموقع “فيلغول” المصري، صدقي تعجب من تصريحات سعدان وقال أنها كانت مبررة ربما للهزيمة النكراء التي تعرض لها وقال: ” بين مباراة أم درمان ومباراة نصف نهائي أمم إفريقيا كانت فترة طويلة وأعتقد أن تصريحات رابح سعدان مجرد تبرير للهزيمة، لأنها كانت هزيمة ثقيلة وبعدد كبير من الأهداف”.

“لو أراد المنتخب الجزائري التنازل عن اللقاء لما قام بكل تلك التصرفات”

صدقي أراد تبرير موقفه هو الآخر وأراد التأكيد على أن اللقاء لم يكن “مبيوع” وفي هذا الشأن قال: “استحالة يكون منتخب الجزائر قام بتفويت المباراة بدليل أن اللقاء شهد حالتين طرد للاعبي منتخب الجزائر، وهو يدل على الخشونة المتعمدة من اللاعبين والتي تتنافى مع مبادئ التفويت لأن لو هناك نية للتفويت لما لعب لاعبو المنتخب الجزائري بخشونة وأصبحوا معرضين للإيقاف قبل كأس العالم، وهو يدل عن أن تصريحات رابح سعدان كلام غير منطقي “.

مدرب حراس مصر في 2010: ” فزنا بمجهودنا وليس بسبب تنازل الجزائر”

من جهته أدلى أحمد سليمان مدرب حراس مصر في فترة لقاء الجزائر في أم درمان أحمد سليمان بتصريحات في نفس الصدد، سليمان قال أن مصر فازت لأنها كانت الأقوى وليس لشيء آخر وأضاف:” المنتخب المصري فاز بمجهوداته أمام نظيره الجزائري، الذي خرج لاعبيه عن تركيزهم وتفرغوا للعنف، ما أدى لطرد 3 لاعبين في المباراة “.

“كنا الأقوى في القارة وفزنا بثلاث بطولات متتالية”

أحمد سليمان أنهى تصريحاته بتذكير الشيخ سعدان أن مصر كانت الأقوى في القارة ولم تكن بحاجة إلى للقاء الجزائر لإثبات ذلك وأنهى تصريحاته بالقول:” لا يمكن أن يشككك أي شخص في قوة المنتخب المصري خلال تلك الحقبة، لقد كان الأقوى في القارة بفارق كبير عن البقية، والدليل تتويجه بـ3 بطولات لأمم أفريقيا متتالية “.

الجماهير المصرية: “الكاميرون، غانا ونيجيريا أيضا تنازلت لنا عن لقاءاتها”

تصريحات سعدان صنعت الحدث في مصر، ليس فقط من الجانب الرسمي لكن من الجانب الجماهيري أيضا، موقع التواصل الاجتماعي تويتر اشتعل يوم أمس بتغريدات كثيرة عن ما قاله سعدان وكانت السخرية هي الطابع الغالب على جلها، الجماهير المصرية ذكرت سعدان أن مصر فازت وقتها على ثلاثة منتخبات متأهلة لكأس العالم 2010 ( من دون احتساب الجزائر ) وهي غانا، الكاميرون وأيضا نيجيريا فهل تنازلت هي الأخرى عن لقاءاتها للفراعنة، الجماهير المصرية قالت أن سعدان ” خرف ” وأنه لم يعد يدرك ما يقول.

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