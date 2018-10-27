ريال مدريد يبدأ التحرك لضم “كاسيميرو الجديد”

أشارت مصادر إسبانية إلى اهتمام متزايد من طرف إداريي ريال مدريد بالتعاقد مع لاعب وسط فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، ويلمار باريوس، لتعزيز صفوف النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.



وبحسب ما نشرته يومية “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة النادي تُركز على الصفقات القادمة رُغم احتلال أنباء قرب إقالة المدرب جولين لوبيتغي للصحف في إسبانيا، الإسم الذي حددته الصحيفة كان للدولي الكولومبي ونجم وسط البوكا، باريوس (25 عامًا).

ونوهت الصحيفة بأن أحد كشّافي النادي قد سافر إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس إيريس الأسبوع الماضي، من أجل مراقبة اللاعب عن كثب والتحدث مع وكيل أعماله، حيث أسفرت الجولة عن نتائج إيجابية حسبما وصفت الصحيفة في عددها الصادر اليوم.

بوكا جونيورز كان قد حقق فوزًا مُهمًا ضد نظيره بالميراس البرازيلي في ذهاب نصف نهائي كأس كوبا ليبرتادورس بهدفين نظيفين، ومن المحتمل أن يلاقي ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعدما وضع قدمًا في المشهد الختامي للبطولة اللاتينية.

النادي الأرجنتيني كان قد جدد عقد اللاعب قبل شهرين بعد الاهتمام الكبير من قِبل كبار أوروبا، وعلى رأسهم توتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي رصد مبلغًا ضخمًا لجلبه وتقدم بعرض رسمي، بيد أن رئيس البوكا قام بإبطال المحاولات ومدد تعاقد اللاعب حتّى 2021 وبشرط جزائي 24 مليون يورو.

يتشابه باريوس في خصائصه مع البرازيلي كاسيميرو من حيث القوة في قطع الكرات وقيادة الوسط الدفاعي، فهما ينشطان بالمركز ذاته مع أفضلية للكولومبي على مستوى التحركات والتدرج بالكرة.. اللاعب المشاكس كان قد خاض 3 مباريات رفقة منتخب بلاده في كأس العالم 2018 بروسيا وأصبح أحد ركائز بوكا جونيورز في الوقت الحالي.

لباريوس لقطة مثيرة بالمونديال في مباراة ثمن النهائي ضد إنكلترا، عندما ضرب برأسه ذقن اللاعب جوردان هندرسون في مشهد كان محظوظًا بعدم تلقيه الإقصاء من خلاله، حيث اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء فقط.

قبلًا، كان باريوس قد انتقل إلى صفوف العملاق الأرجنتيني صيف 2016 قادمًا من الفريق المحلي الكولومبي سبورت توليما في صفقة لم تتعد 3 ملايين يورو، والآن تضاعفت قيمته السوقية أكثر من 3 مرات لتصل إلى 10 ملايين وفق موقع ترانسفير ماركت، لكنه بالتأكيد سيدر أضعاف هذا المبلغ حال تحرك ريال مدريد بشكل رسمي لضمه.