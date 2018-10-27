سليماني يضيع فرصة جديدة والانتقادات تحاصره :

رغم أن نادي فينارباتشي حقق نتيجة إيجابية بعودته بتعادل إيجابي من بلجيكيا، بعد لقاء أندرلخت في الدوري الأوروبي إلا أن لاعب الخضر إسلام سليماني لم يسلم من النقد، الصحافة التركية تكلمت وبقوة قبل بداية اللقاء عن ضرورة تسجيل إسلام للأهداف، لكن وللأسف لم يتمكن من توقيع أي هدف رغم تسجيل فريقه لثنائية، صبر جماهير نادي فينارباتشي بدأ ينفد والقلة التي مازالت تدافع عنه قد تتخلى عنه سريعا، لذلك على لاعب الخضر استغلال الفرص المقبلة لأن المرور جانبا سيعني الشيء الكثير، وتعتبر أندية الدوري التركي مثل أندية الخليج، حيث دائما ما تغير اللاعبين بسبب ومن دون سبب وسليماني لن يكون استثناء، لأنه هو أصلا جاء لتعويض المهاجم الإسباني الكبير سولدادو رغم أن هذا الأخير لم يكن سيئا الموسم الماضي .

حتى مستوى بن زية كان متوسطا ولم يقدم مستوى كبيرا

حدة الانتقادات كانت أقل بالنسبة للجزائري الآخر ياسين بن زية، هذا الأخير عاد للمشاركة كأساسي ومرة أخرى يعجز عن التسجيل وعن صناعة الأهداف، المدرب فيليب كوكو كان قد اجتمع ببن زية قبل بداية اللقاء، وطالبه بالتقدم ومساعدة المهاجمين ولما لا القيام بدورهم لكنه لم يفلح، يشار إلى أن بن زية وسليماني خرج في نفس الدقيقة الـ 74 حيث قام المدرب تغير كل الخط الهجومي دفعة واحدة عله يستطيع إنقاذ الفريق وتسجيل هدف إضافي، لكن الأمور لم تسر كما كان يرغب وتعادل فريقه .

هل يتراجع فينارباتشي عن فكرة ضم بن زية نهائيا

في سياق متصل ببن زية كانت تقارير تركية كثيرة قد أكدت أن إدارة النادي ترغب في دفع قيمة الشرط الجزائري الموجود في عقد إعارة اللاعب، وهذا بعد تأله الكبير جدا في أول لقاءين لكن مستوى ياسين تراجع بشكل رهيب وصار لاعبا بديلا حتى أنه شارك مرة واحدة في آخر أربعة لقاءات، فهل يعني ذلك أن المدرب حتى الإدارة لم يعودوا مقتنعين بياسين ولن يحاولوا ضمه بعد نهاية الموسم، ويلعب بن زية كما هو معلوم بنظام الإعارة لمدة موسم قادما من ليل الفرنسي مع بند بأحقية الشراء بقيمة 7.5 ملايين أورو .

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