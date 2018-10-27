غلام جاهز وينتظر إشارة أنشيلوتي للعب لقاء روما :

أعد أمس الجمعة موقع أريا نابولي تقريرا عن الحصة التدريبية التي خاضها الفريق صباح أمس، الموقع السابق ركز كثيرا على غلام، حيث عنون مقاله بأن الدولي الجزائري بات جاهزا وأن لقاء روما قد يكون بوابته نحو العودة، التقرير الإيطالي قال أن غلام شارك في الحصة التدريبية بشكل كامل كما أنه شارك في اللقاء التطبيقي، الذي اتبعها وهي دلائل على أنه بات أكثر من جاهز ليس فقط لاستدعاه، كما حدث في لقاء باريس سان جرمان ولكن أيضا للمشاركة، الموقع السابق نصح المدرب كارلو أنشيلوتي بضرورة الاعتماد على فوزي لأن النادي بحاجة ماسة لخدماته خاصة مع المستوى السيئ الذي أظهره بديله ماريو روي في اللقاءات الماضية، حيث قال أن لقاء روما هو لقاء من لقاءات الموسم التي لا يجب تضيعها، لذلك عليه الاعتماد على أحسن من لديه من لاعبين وغلام من دون شك على رأسهم .



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