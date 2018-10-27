غوارديولا :”لا يمكن تعويض كريستيانو رونالدو إنه في القمة”

تحدث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن توقعاته للمواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد التي ستقام يوم الأحد بقمة الأسبوع العاشر من الليغا.

خلال لقاء تلفزيوني مع زميله السابق في برشلونة وأسطورة منتخب بلغاريا خريستو ستويشكوف، اعترف غوارديولا: “ريال مدريد خسر الكثير برحيل كرستيانو رونالدو”.

ويوضح: “يسجل رونالدو 50 أو 60 هدفا في الموسم، إنه لاعب لا يصدق وهو في القمة، ليس فقط لأنه يسجل الأهداف ولكن لأنه يساعد الفريق، إنه لا يمكن الاستغناء عنه”.

ويكمل: “بدأ الريال موسمه بشكل جيد، لكن مستواهم انخفض حالياً، كان من حسن حظ الكرة الإسبانية أن مسابقتها المحلية ضمت نجمين بحجم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لقد ساهما في تطور الكرة هناك”.

وعن توقعاته لما ستؤول إليه نتيجة المباراة “هذه مباراة كلاسيكو، حيث لا أحد مفضلًا على الآخر، لكن برشلونة يلعب في (كامب نو) وهذا أمر له قيمته دائما”.

وهذا هو الديربي الأول منذ 2009 الذي سيغيب عنه رونالدو وميسي معاً، فقد انتقل الأول إلى جوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو الصيف الماضي، وتعرض النجم الأرجنتيني إلى إصابة في الكوع ستغيبه عن الملاعب 3 أسابيع على الأقل.

وقاد غوارديولا كمدرب حقبة تاريخية للبلوغرانا نجح خلالها في الهيمنة على الكرة الإسبانية والفوز بدوري الأبطال، وقد ليونيل ميسي وتشافي وإنييستا أفضل مستوياتهم تحت إمرته، لكنه فضل خوض تجربة مع بايرن ميونيخ الألماني، ثم أصبح مدربا لمانشستر سيتي منذ موسمين.