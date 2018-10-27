مارسيليا يجدد رسميًا عقد مدربه قبل الكلاسيكو :

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا، اليوم السبت، تجديد التعاقد مع رودي غارسيا، المدير الفني للفريق.

وكشف النادي، في بيان رسمي، أنَّه تم تجديد تعاقد غارسيا، لمدة موسمين إضافيين، ليبقى في منصبه حتى صيف 2021.

وتقرَّر أيضًا تمديد تعاقد الإسباني أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي لأولمبيك مارسيليا، لنفس المدة.

تأتي هذه الخطوة، قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة لمارسيليا، أمام ضيفه باريس سان جيرمان غدًا الأحد في كلاسيكو الدوري الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البطولة.

وحقق رودي غارسيا، نتائج لافتة مع مارسيليا، أبرزها قيادة الفريق لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، لكنه خسر اللقب، أمام أتلتيكو مدريد.

يذكر أن مارسيليا، يحتل المرتبة الرابعة في البطولة هذا الموسم بـ19 نقطة، بفارق 11 نقطة عن باريس سان جيرمان، حامل اللقب، وصاحب الصدارة.