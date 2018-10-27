وناس لا يزال يعاني وقد يغيب عن لقاء روما :

كشف الموقع الرسمي لنادي نابولي أمس الجمعة أن اللاعب الجزائري آدم وناس لم يشارك بشكل كامل في الحصة التدريبية التي خاضها فريقه يوم أمس، وناس عانى من بعض الآلام وانسحب من التدريبات وأكمل الحصة على انفراد، ورغم أن الأمر ليس أكيدا إلا أن مشاركة وناس في لقاء روما المقبل ليست أكيدة، حيث أن المدرب لن يغامر أبدا بلاعب غير جاهز وإضافة إلى ذلك فإن أنشيلوتي ليس بحاجة ماسة لوناس، لأن اللاعبين الثلاثة في الخط الأمامي يقدمون مستوى باهر في الفترة الأخيرة وآخرها لقاء البي أس جي في دوري الأبطال .

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