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أربيلوا: لا أتخيل تفوق برشلونة بهذا الشكل بدون ميسي

28 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 36 زيارة

تفاجأ ألفارو أربيلوا، نجم ريال مدريد السابق، بالمستوى الذي قدمه لاعبي برشلونة في مباراة الكلاسيكو، والفوز بنتيجة 5-1، حتى مع غياب نجم البلوغرانا ليونيل ميسي.

وأعرب الظهير الأيمن السابق لليفربول، عن دهشته من طريقة لعب البارسا في اللقاء، والذي انتهى بنتيجة تاريخية على ملعب كامب نو.

وكتب أربيلوا، عبر حسابه على “تويتر”، بعد انتهاء الشوط الأول: “من الصعب أن نفهم بأن هذا برشلونة، والأكثر من ذلك بأنهم بدون ميسي. البارسا يتفوق بهذا المستوى خلال 45 دقيقة”.

وأضاف مع نهاية المباراة: “لقد أظهر اللاعبون بأنهم قادرون على العودة، بعدما افترض الجميع سقوطهم. أتمنى فقط المزيد من الوقت. الآن ودائما تحيا مدريد”.

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