ألبا يطالب ريال مدريد بالحفاظ على لوبيتيغي :

تمنى المدافع الإسباني ونجم فريق برشلونة جوردي ألبا استمرار المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي في منصبه مدرباً لريال مدريد رغم الفوز عليه بخماسية.

وأنهى برشلونة كلاسيكو كامب نو بفوزه على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، ليكون جولين لوبيتيغي على مقصلة الاقالة.

وقال ألبا عقب الفوز “أتمنى بقاء لوبيتيغي في منصبه ، هو ساعدني كثيراً وأريد الأفضل لكل من ساعدني ، لويس إنريكي ؟ لقد استبعدني عن المنتخب وهذا قراره ، أريد تقديم كل شيء لبرشلونة رغم أن المنتخب لا يريدني”.

وأضاف “يمكنني الاستمتاع بالإجازة مع العائلة إن لم يرغب إنريكي باستدعائي ، لكن أريد العودة”.

وفي ختام حديثه “كل شيء يكون أسهل مع ليونيل ميسي ، بالتأكيد كنا سنلعب بشكلٍ أفضل بتواجده ، لكننا سعداء لأن الجميع اتخذ خطوة للأمام في غيابه”.