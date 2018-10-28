أنباء “مؤكدة” عن وفاة مالك ليستر سيتي في حادث تحطم الطائرة ومراسم الحداد تبدأ

تتزايد الأنباء المخيفة المرتبطة بحادث تحطم طائرة رئيس نادي ليستر سيتي فيكاي سريادادابرابا وتحولها إلى كرة من اللهب.

فحتى اللحظة لا يبدو أن أحدا قد نجا من الحادث المؤلم، علما بأن مالك النادي وابنته كانا من ضمن ركاب الطائرة الخاصة.



وتوفي 5 اشخاص كانوا على متن الهليكوبتر التي سقطت وتحطمت بعد ثوانٍ فقط من إقلاعها بعد تعادل ليستر 1-1 ضد وست هام.

الطائرة الخاصة هي هليكوبتر ذات ثمانية مقاعد، وتابعة لشركة فيشاي سريفادادابرابا، وقد نقلت شاشات التلفاز لحظات تحليقها على الهواء مباشرة قبل الانفجار.

وأقلعت الطائرة في حوالي الساعة 8.45 مساءً، وقطعت مسافة 200 ياردة قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب بعدما خرجت عن السيطرة بسبب مشكلة مع ذيلها.

وقال مصدر مقرب من العائلة لشبكة “بي بي سي” إن مالك النادي كان في الطائرة حين تحطمت.

وحسب رويترز كان سريفادهانابرابا، وابنته، وطياران وشخص خامس لم يتم التعرف عليه على متن الطائرة المنكوبة.



وقد قرر الاتحاد الإنجليزي تأجيل المباراة بين ليستر سيتي ومانشستر يونايتد للسيدات على ضوء الحادث الأليم على أن يتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.

وتظهر الصور التي التقطت في مكان الحادث أن النيران اشتعلت في الهليكوبتر بينما كان المشجعون الذين غادروا الملعب يراقبونها وهم في حالة رعب.

وقد أكدت مصادر للصحافة البريطانية أن ابن سريفادهانابرابا، ويشغل منصب نائب رئيس النادي، ومدير الكرة جون رودكين لم يكونا على متن الطائرة.

كما شوهد الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل يجهش بالبكاء خارج الاستاد وقت إطفاء النيران.

ويعد مالك النادي المشتبه في مقتله خامس أغنى شخص في تايلاند وتقدر ثروته بـ4.9 مليار دولار.