الإصابة تعاود وناس وتبعده عن لقاء روما وغلام حاضر :

عرفت التشكيلة المستدعاة للقاء روما اليوم الأحد غيابا جديدا للاعب الخضر ونادي نابولي آدم وناس، هذا الأخير عاد منهكا من سفرية البينين وتغيب عن التدريبات الجماعية لفريقه لعدة أيام، حيث كشفت التقارير الرسمية أنه يعاني من إنهاك بدني قد يفضي لإصابات عضلية، الجزائري وبعد أن ظن أنه سيعود للقاء روما هاهو يغيب مجددا، ولا يعلم لحد الساعة مدى خطورة إصابة وناس لكن تجدد غيابه في كل مرة يبعث على الريبة، حيث غاب لحد الآن عن ثلاثة لقاءات وهو عدد كبير ومن الصعب جدا أن يكون منهكا فقط.

غلام مستدعى للمرة الثانية هذا الموسم

وللمرة الثانية هذا الموسم والأولى في الدوري، سجل الدولي الجزائري الآخر فوزي غلام حضوره في تشكيلة فريقه للقاء اليوم، غلام كان قد استأنف التدريبات الجماعية منذ فترة واستدعى بعد جاهزيته للقاء باريس سان جيرمان في رابطة أبطال أوروبا الأخير لكنه لم يشارك، المواقع الإيطالية قالت أن لاعب الخضر عمل بقوة في الأسبوع الأخير ورفع كثيرا من جاهزيته حتى أنه لا يظهر أبدا أنه غاب لمدة عام كامل.

فرصته كبيرة للظهور على الأقل كبديل

الصحافة الإيطالية الصادرة يوم أمس أجمعت على أن لقاء روما سهرة اليوم سيكون فرصة مميزة للدولي الجزائري للعودة للظهور لأول مرة منذ عام كامل، ورغم أن اللقاء مهم، إلا أن أنشيلوتي قد يعمد لإشراك غلام ليس كأساسي لكن على الأقل كبديل، لكن يبقى الأمر معلقا بمجريات اللقاء وهل سيحتاج أنشيلوتي للاعبين في نفس مركزه أم لا، ولغاية بداية اللقاء يتمنى غلام أن يجلس على دكة البدلاء بداية، وهو ما سيكون سبيله من دون شك للعودة للمشاركة .

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