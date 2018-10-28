بن رحمة يشارك كبديل ويسقط في الشامبيان شيب :

انقاد نادي برنتفورد لهزيمة جديدة في الدوري ضد نادي نورويتش سيتي بهدف وحيد من دون رد عقدت من وضعه كثيرا في الترتيب، حيث بات على بعد نقطتين فقط من مراكز الهبوط، ورغم الطموحات الكبيرة التي بدأ بها الفريق الموسم إلا أن نتائجه تراجعت بشكل رهيب، من جانب برنتفورد غاب لاعب الخضر محمد السعيد بن رحمة عن التشكيل الأساسي واكتفى بالمشاركة كبديل في النصف ساعة الأخيرة ورغم مساعيه لمساعدة فريقه على تجنب الهزيمة إلا أنه لم يفلح في ذلك.

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