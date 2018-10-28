بوتراغينيو يحدد كلمة سر خماسية برشلونة

قال مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، إيميليو بوتراغينيو، إن الوقت “ليس مناسبا” للحديث عن استمرار مدرب الفريق جولين لوبيتيغي، من عدمه، عقب الخسارة بخماسية لواحد، من برشلونة، في كلاسيكو الليغا.

وقال بوتراغينيو في تصريحات صحفية عقب المباراة “ليست لحظة مناسبة للحديث عن المسألة، هي نتيجة قاسية، هذه هي الحقيقة”.

وبخصوص المباراة والفرص التي أهدرها الريال في بداية الشوط الثاني، حينما لعب الفريق بأفضل مستوى له في اللقاء، قال “الأمر غريب، كانوا أفضل منا في الشوط الأول، لكن في هذا النوع من المباريات توجد لحظات حاسمة، لاحت لنا فرصنا في بداية الشوط الثاني ولم نستغلها، بعدها سجلوا هدفهم الثالث الحاسم وشعروا بالراحة وجاء الهدفان التاليان، هي عقوبة مفرطة، لكن الفاعلية هي كلمة السر”.

واعترف بوتراجينيو بتفوق برشلونة خاصة في الشوط الأول “كانوا أفضل، نحن فريق يعتاد على امتلاك الكرة لكنهم سيطروا على اللعب تماما في الشوط الأول، بداية الشوط الثاني كانت مغايرة”.

واسترسل “لاحت لنا فرص مثل رأسية سيرجيو راموس وخصوصا كرة مودريتش التي ارتطمت بالقائم وكانت لتعني التعادل إذا دخلت المرمى، لكن جاء هدفهم الثالث وتعقدت الأمور كثيرا”.

وأضاف المسؤول “لسنا سعداء ونأسف لجماهير ريال مدريد، حينما نخسر، نخسر جميعا وهو نفس ما يحدث حينما نفوز، يجب أن نقدم التهنئة لبرشلونة ونمضي قدما”.