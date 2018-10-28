بونجاح يعزز مركزه في صدارة الهدافين ويسجل الهدف 21 هذا الموسم :

رغم سقوط فريقه السد إلا أن الدولي الجزائري بغداد بونجاح خرج مستفيدا من لقاء الأهلي عشية أمس السبت بعد أن عزز رصيده في صدارة هدافي الدوري بـ 16 هدفا متفوقا عن الملاحق العربي بسبعة أهداف كاملة، بغداد أكد تفوقه الكبير على كل مهاجمي المنتخب الوطني، حيث رفع رصيده العام من الأهداف هذا الموسم فقط إلى 21 هدفا وهو عدد هائل جدا من الأهداف في بداية الموسم الحالي وهو مرشح لتحقيق رقم قياسي حتى نهاية الموسم، بالعودة للقاء فقد انتهى بسقوط السد برباعية كاملة مقابل هدف وحيد كان بالمناسبة من أقدام بونجاح عن طريق ركلة جزاء وهي هزيمة عقدت من وضع الفريق كثيرا في الترتيب، حيث بات ثالثا وأخرجته بشكل مبكر من سباق اللقب كيف لا والمنافس الأول الدحيل لا يضيع أي نقطة .

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