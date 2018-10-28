تاهرت هداف وفرحات ممرر حاسم :

انتهى لقاء قمة الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي الليغ 2 بين لوهافر ولونس بانتصار أصحاب الأرض لوهافر بهدفين مقابل هدف وحيد، اللقاء كان قويا ونديا وعرف تفاوتا في السيطرة بين الفريقين، كما عرف مشاركة رباعي جزائري كأساسي فرحات ولكحل من جانب لوهافر ومسلوب ومهدي تاهرت من جانب لونس، اللقاء عرف أيضا تألق الجزائريين بشكل لافت، حيث كان فرحات صاحب تمريرة هدف الفوز الثاني بينما سجل تاهرت هدف التقليص قبل نهاية اللقاء بدقائق، التفوق الجزائري لم يتوقف هنا، حيث اختير مهدي تاهرت كأحسن لاعب من جانب فريقه فيما اختير فيكتور لكحل كأحسن لاعب في اللقاء ككل بعد أن أبهر في مركزه كوسط ميدان دفاعي.

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