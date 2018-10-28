ريال مدريد يدخل دوامة هزائم لم تحدث منذ 2009 :

واصل ريال مدريد الترنح بالنتائج بخروجه من ملعب كامب نو الذي استضاف الكلاسيكو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بهزيمة ساحقة على يد برشلونة الذي فاز على غريمه التقليدي بخمسة أهداف مقابل هدف في يوم غياب النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية هذه الجولة ، والفضل يعود إلى الهزائم الثلاث المتتالية في الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة على يد ديبورتيفو آلافيس وليفانتي وأخيراً برشلونة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشهد خسارة ريال مدريد ثلاث مباريات متتالية في الليغا منذ ماي من عام 2009.

وفي ذلك العام خسر ريال مدريد خمسة مباريات متتالية ، ومنذ تلك الفترة وحتى الآن لم يهزم الفريق في ثلاث مباريات متتالية سوى في العام الحالي.

وتذهب التوقعات إلى إمكانية إقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي من منصبه بعد النتائج المخيبة التي يحققها ريال مدريد ، والترجيحات تشير إلى تولي الإيطالي أنتونيو كونتي المهمة خلفاً له.