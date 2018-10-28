سواريز : نشعر بالفخر للفوز على ريال مدريد بدون ميسي

تحدث الأوروجغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة عن اكتساح النادي الكتالوني لنظيره ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الكلاسيكو الإسباني على ملعب كامب نو لحساب الجولة العاشرة من عمر الليغا الإسبانية.

وشهد اللقاء تألق لافت من لويس سواريز الذي سجل ثلاثية “هاتريك” في شباك ريال مدريد في مباراة وصفها الأوروغوياني بالأهم في مسيرته.

وعلق لويس سواريز على فوز فريقه الكبير قائلاً: “علينا الاعتزاز لما نقدمه من أداء، نعم هناك مباريات كان الأداء فيها سئ للغاية من الصعب جداً أن تعيش مع هذه اللحظات الجيدة التي يمر بها الفريق، عرفنا كيف نتغلب على اللحظات الصعبة”.

وتابع لويس سواريز حديثه قائلاً :” ريال مدريد بحث عن الفوز عن النتيجة حتى مع تأخره في النتيجة عاد وسجل هدف تقليص الفارق، لكن بعد ذلك قدمنا أداء دفاعي قوي واستغللنا المساحات الواسعة التي تركها ريال مدريد بالخلف”.

وعن غياب ليونيل ميسي تحدث سواريز قائلاً :” يسي أفضل لاعب في العالم ودائماً ما يصنع الفارق، لذلك نحن نشعر بالفخر لما قدمناه في غيابه”.