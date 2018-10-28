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صورة: بيكيه يُكرر احتفاله الشهير بالخماسية أمام جماهير الكلاسيكو

28 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 39 زيارة

أعاد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، احتفاله الشهير أمام ريال مدريد، عقب الفوز في الكلاسيكو بنتيجة 5-1، مساء الأحد، على ملعب “كامب نو”، في قمة الجولة 10 من الدوري الإسباني.

ويدين برشلونة بهذا الفوز إلى لويس سواريز، الذي سجل “هاتريك”، بجانب هدف للبرازيلي كوتينيو، وآخر للتشيلي فيدال، بينما هدف الملكي الوحيد جاء عن طريق مارسيلو.

بيكيه أشار بأصابعه الخمسة للجماهير، احتفالا بالفوز اليوم، ليكرر احتفاله بالفوز الشهير، الذي حققه برشلونة مع غوارديولا، عام 2010، أمام ريال مدريد بقيادة مورينيو، بنتيجة 5-0، ليُخلد هذا الاحتفال في أذهان جماهير الفريق الكتالوني.

واحتفل البارسا بهذا الاحتفال، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: “اعطني 5”.. مرفق بها صورة بيكيه خلال إشارته للجماهير.

وبتلك النتيجة اعتلى برشلونة صدارة الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما تراجع ريال مدريد للمركز التاسع برصيد 14 نقطة.

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