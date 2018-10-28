عطال ثاني أحسن صفقة في الميركاتو الصيفي الفرنسي :

كشفت تقارير فرنسية يوم أمس عن أهم الصفقات الصيفية في الليغ 1 هذا الموسم، الدوري الفرنسي عرف صفقات كثيرة لكن يبقى من أهمها صفقة الدولي الجزائري يوسف عطال قادم من كورتري البلجيكي، حيث اختيرت كثاني أفضل صفقة في الموسم بعد صفقة الإيراني غودوس القادم لنادي أميان ومتقدما على صفقات مثل صفقة بامبا القادم لنادي ليل، واختيرت صفقة عطال ضمن أحسن الصفقات مقارنة بين قيمة الصفقة وما يقدمه اللاعب، حيث انتقل لاعب بارادو السابق بقيمة قدرها أربعة ملايين أورو فقط في حين يقدم مستويات أكبر بكثير من هذه القيمة .

مرتبط