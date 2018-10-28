فالفيردي: لم أتوقع الفوز الساحق على الريال ونفتقد ميسي :

أعرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على ريال مدريد، بنتيجة 5-1، على ملعب “كامب نو”، ضمن الجولة 10 من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “حتى أكون صادقا، كنت انتظر الفوز، لكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة”.

وتابع: “ريال مدريد حاول تقديم مباراة جيدة، لكنهم فشلوا، ثم جاءت النتيجة الكبيرة، لأننا لعبنا في المساحات الفارغة، لذلك فقد لاعبو الخصم السيطرة خلال اللقاء”.

وواصل: “في الشوط الثاني تغير أسلوب الملكي ولعبوا بـ3 مدافعين مع أطراف متقدمة، ما تسبب في وجود خلخلة في دفاع فريقنا، نتج عنها استقبال هدف مارسيلو، لكننا تداركنا الموقف، وعدنا في المباراة وجعلناهم يدافعون”.

مدرب برشلونة كشف عن حالته عقب المباراة، قائلا: “إذا فزت أذهب لأنام مرتاحا، وإذا خسرت أكون على بعد خطوة من النار”.

كما تحدث عن ميسي، قائلا: “كان أسبوعا هاما بعد إصابة ميسي، ونحن سعداء بالفوز بـ3 مباريات صعبة جدا، وأتمنى أن نفوز بالمباراة المقبلة ضد رايو فاليكانو لنواصل الاحتفاظ بالصدارة”.

واختتم قائلا: “الفريق يفتقد ميسي حقا، لا زلنا في شهر أكتوبر، دعونا نرى ما سيحدث في أفريل، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها”.

بتلك النتيجة، احتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما توقف ريال مدريد بالمركز الـ9 برصيد 14 نقطة.