قيمة براهيمي تنخفض لأقل من عشرة ملايين أورو وروما يتربص به :

كشفت أمس تقارير إيطالية، أن نادي روما يجهز لعرض العمر، حيث سيقدم عرضا مزدوجا للاعبي نادي بورتو ياسين براهيمي وهيريرا، التقارير الإيطالية قالت أن العرض لن يزيد عن 20 مليون أورو للاعبين معا، حيث ينتهي عقد اللاعبين في جوان المقبل وسيكون ضمهما وقتها مجانيا لكن إدارة روما تريد ضمهما في جانفي المقبل وتقديم ذلك العرض عله يلقى موافقة النادي، في ذات الإطار كشفت التقارير أن قيمة براهيمي ستتراوح بين 5 و10 ملايين أورو وهي قيمة تبقى جيدة لآخر ستة أشهر من عقده.

إدارة بورتو تتعلق بقشة وستحاول منع روما من التعاقد مع براهيمي

إلى ذلك، كشفت التقارير الإيطالية أن نادي بورتو لن يقف موقف المتفرج وهو يرى لاعبيه الجزائري والمكسيكي يوقعان في ناد آخر ( قد يكون روما) من دون أن يجني من هذه الصفقات أي أموال، وفي حال حصل ذلك فإنها ستكون سابقة لناد دائما ما يعرف عنه الاستفادة ماليا وبصورة مبالغ فيها أحيانا من الصفقات، إدارة بورتو ستقوم بآخر محاولة من أجل إقناع براهيمي وزميله بالتجديد، وهي محاولة تقول التقارير الإيطالية أن نسبة نجاحها ضعيفة جدا لأن براهيمي لن يوافق على التجديد سوى بشروطه الخاصة والتي على رأسها راتب ضخم هو الأعلى في النادي، وفي حال عجزت إدارة بورتو عن إقناع براهيمي في الشهرين المقبلين بالتجديد، فإنها ستوافق بكل تأكيد على أي عرض حتى لو وصل لأقل من عشرة ملايين.

نوادي الكالتشيو تغري براهيمي كثيرا والمنافسة قد تخدم بورتو

ومن دون شك، فإن براهيمي يوجد في موقع قوة، حيث كشفت تقارير سابقة، أن أندية الدوري الإيطالي تريده بقوة وهو ما سيرفع من شأنه تجاه ناديه، الدولي الجزائري يحظى باهتمام كثير من الأندية هناك وهي أندية قادرة على إغرائه بالانتقال وترك بورتو رغم مكانته المرموقة، وهو أمر من دون شك سيصب في مصلحة بورتو الذي قد يجني بعض الملايين الإضافية في الصفقة، وكما كنا قد أشرنا في أعداد كثيرة سابقة، فإن براهيمي مطلوب بقوة من أندية إيطاليا وعلى رأسهم إنتر ميلان وكذا قطبي العاصمة روما ولازيو والذي يعتبر آخر المهتمين به، حيث سبق وقدم له عرضا وصل لـ 2 مليون أورو سنويا، إلى جانب هذه الأندية هناك عشرات الأندية من مختلف دوريات أوروبا تراقب براهيمي وستعود إلى طلبه إن لزم الأمر .

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