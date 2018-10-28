كاسيميرو: إقالة لوبيتيغي ليست حلًا لمحو الكارثة

اعترف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، بتحمل اللاعبين مسؤولية الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه على يد غريمه برشلونة (5-1)، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وواصل الميرنغي نتائجه المتواضعة تحت قيادة المدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي، في ظل تقارير تشير إلى قرب إقالة الأخير من منصبه.

وتحدث كاسيميرو، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة، قائلًا: “إقالة المدرب ليست حلًا، بل أن الخماسية توضح سوء مستوى اللاعبين هذا الموسم”.

وأضاف: “الحديث عن إقالة المدرب غير مناسب في الوقت الحالي، فاللاعبون هم من يركضون داخل الملعب والمسؤولون عن هذه النتيجة، وعلينا تحسين ذلك”.

وأردف: “نحن نعرف أننا لا نقدم ما ينبغي علينا فعله، وعلينا التحلي بالهدوء من أجل تصحيح المسار”.

واختتم اللاعب البرازيلي: “لقد صنعنا فرصًا عديدة، إلا أن الكرة لم ترد دخول الشباك، ولكن هذه النتيجة كارثة كبرى”.