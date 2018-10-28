مدرب فينرباتشي يهاجم بن زية ويصفه باللاعب الأناني

نشرت صحيفة فاناتيك التركية الحوار الذي دار بين لاعب الخضر ياسين بن زية ومدربه الهولندي فيليب كوكو، وهذا في آخر حصة تدريبية خاضها الفريق، وبعد أن كان نصحه في وقت سابق انتقل فيليب كوكو هذه المرة للهجوم، حيث وصف بن زية بالأناني، كلمات كوكو سيكون لها وقع كبير على ياسين نتمنى أن يكون إيجابيا وأن يعيده للسكة الصحيحة وإلا فإن العلاقة بين الرجلين ستكون متوترة وستعني من دون شك خروج اللاعب الجزائري من حسابات مدربه الهولندي .

كوكو: ” لحد الآن لم تقدم لنا ما كنا ننتظره منك”

وبحسب صحيفة فاناتيك التي سربت الحديث بين بن زية ومدربه، فإن كوكو لم يتوقف عن وصف بن زية بالأناني، حيث قال له أيضا أنه لم يقدم لحد الآن ما هو منتظر منه وفيما يلي ما قال كوكو للاعبه الجزائري ” ما تقوم به لا يعكس أبدا ما كنت أنتظر منك، من وقت لآخر أراك دائما خارج اللقاءات ( يقصد خارج الخطة ) أعتقد أنك تلعب بشكل فردي أكثر، أتمنى أن توجه مجهودك لخدمة الفريق وليس لشيء آخر” .

” بن زية لاعب كبير ويجب أن نستفيد منه”

وعكس التصريح المسرب في الحصة التدريبية، أدلى التقني الهولندي بتصريح آخر فيه الكثير من الإشادة ببن زية، فبعد أن سئل عن تراجع مستوى الدولي الجزائري بشكل كبير قال كوكو: ” بن زية لاعب كبير ويملك إمكانيات هائلة، فصحيح أننا لم نستفد منه لحد الآن، لكن علينا أن نفعل ذلك في أقرب وقت، عليه أن يعمل بجهد كبير في الوسط سواء في بناء اللعب أو في الدفاع”، تصريحات كوكو الموجهة للإعلام تؤكد أنه يثق في بن زية لكن كلام الرجلين بينهما يؤكد أنه يريد منه تقديم الكثير .

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